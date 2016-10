Toy Story 4 uitgesteld naar juni 2019

LOS ANGELES - Toy Story 4 draait pas vanaf 21 juni 2019 in de bioscopen. Dit heeft Disney woensdag aangekondigd. De release van Toy Story 4, een animatiefilm over levend speelgoed, is een jaar uitgesteld.

Door ANP - 26-10-2016, 21:31 (Update 26-10-2016, 21:31)

Daarentegen verschijnt het vervolg op The Incredibles een jaar eerder in de bioscoop dan aanvankelijk de bedoeling was. The Incredibles 2 draait vanaf 15 juni 2018, meldt The Hollywood Reporter. De productie van The Incredibles gaat zo voorspoedig, dat Disney heeft besloten de releasedata van beide titels van animatiestudio Pixar te ruilen.

Brad Bird regisseert The Incredibles 2, het vervolg op de filmhit uit 2004 die wereldwijd 633 miljoen dollar opbracht. Toy Story 4 wordt geregisseerd door John Lasseter, die ook verantwoordelijk was voor de regie van de eerste twee Toy Story-films.