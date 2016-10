Paul de Leeuw onthult eigen portret

HILVERSUM - Paul de Leeuw heeft woensdag in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum zijn portret in de Wall of Fame onthuld. Dit portret op een glasplaat hoort bij de Beeld en Geluid Oeuvre Award, die de presentator kreeg op 7 maart.

Door ANP - 26-10-2016, 19:00 (Update 26-10-2016, 19:00)

De jury noemt De Leeuw jarenlang beeldbepalend op televisie. "Zijn oeuvre is groot en buitengewoon rijk geschakeerd. Zijn talent voert hem langs cabaret, zang, toneel, radio, film en televisie. In al die disciplines is hij niet alleen de wervelende persoonlijkheid voor de schermen, maar ook een grote bron van creativiteit achter de schermen bij het bedenken en produceren van programma's”, staat in het rapport.

De oeuvreprijs is de tweede onderscheiding in één jaar voor De Leeuw. Pauls puber kookshow (VARA) kreeg tijdens het Televizierring Gala de publieksprijs voor het beste jeugdprogramma. Paul: "Ik ben enorm blij met deze Oeuvre Award die ik vanmiddag in Beeld en Geluid heb ontvangen. Ik vind het geweldig dat ik in hetzelfde jaar deze prijs naast de Gouden Stuiver ontvang."