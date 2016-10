Indringer woning Miranda Kerr aangeklaagd

LOS ANGELES - De man die anderhalve week geleden een poging deed om de villa van model Miranda Kerr in Malibu binnen te dringen, is aangeklaagd voor onder meer poging tot moord en mishandeling met een dodelijk wapen. Dat meldt TMZ op basis van de openbaar aanklager.

Door ANP - 26-10-2016, 10:30 (Update 26-10-2016, 10:30)

De indringer stak een beveiliger in het oog nadat hij over het hek om Miranda's woning was geklommen. De bewaker schoot de man vervolgens neer. Hij raakte hem meerdere keren, onder meer in zijn hoofd. Beide mannen overleefden het voorval. Kerr was op het moment van het incident niet thuis.

De man riskeert een levenslange celstraf.