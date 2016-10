Bartho Braat gepolst voor presentatieklus

AMSTERDAM - Acteur Bartho Braat staat mogelijk voor een nieuwe uitdaging. Hij is gepolst voor een nieuw tv-project dat volgens hem te zoeken is in de 'presenteerhoek'.

Door ANP - 26-10-2016, 9:05 (Update 26-10-2016, 9:05)

"Ik kan er nog helemaal niets over zeggen. Er ligt een idee, maar ik weet nog niet of dat doorgaat", zei Bartho geheimzinnig in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100%NL. Volgens de acteur, die momenteel te zien is in Expeditie Robinson, heeft hij dat te danken aan de survivalshow. "Dat is wel naar aanleiding van Expeditie Robinson", aldus Bartho.

Zijn deelname levert de voormalige GTST-coryfee ook op een ander gebied veel aandacht op. "Veel vrouwen klampen me aan met de opmerking dat ik er veel beter uit zie nu", zegt hij. "Mensen vragen me vooral of ik al een beetje ben bijgekomen. Wel lief hoor."