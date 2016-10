923.000 kijkers zien daklozenshow Beau

HILVERSUM - Het nieuwe programma van Beau van Erven Dorens op RTL 4 is dinsdagavond met 923.000 kijkers van start gegaan. The Amsterdam Project, waarin Beau vijf daklozen te hulp schiet, behoorde daarmee tot de tien best bekeken programma's van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Een nieuw seizoen van Verslaafd, dat voor Beau's The Amsterdam Project werd uitgezonden, trok met 876.000 iets minder kijkers.

Ruim een half miljoen mensen waren op RTL 5 getuige van de finale van het negende seizoen van Holland's Next Top Model. Zij zagen hoe de twintigjarige Akke Marije er met de winst vandoor ging. Het modellenprogramma scoorde daarmee minder goed dan de seizoensfinale van vorig jaar. Toen zagen 643.000 mensen de ontknoping.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was wederom het best bekeken programma van de dag met bijna twee miljoen kijkers. De Wereld Draait Door volgt met 1,4 miljoen kijkers.