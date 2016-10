André van Duin klaar met gekkigheid

AMSTERDAM - André van Duin heeft al zijn hele carrière de lach aan zijn kont hangen, maar als het aan de komiek ligt neemt men hem nu ook wat serieuzer. Al die gekkigheid hoeft van hem niet meer.

Door ANP - 26-10-2016, 8:04 (Update 26-10-2016, 8:04)

"Diep in mijn hart ben ik het liefst iemand die gewoon doet", vertelt André woensdag in nrc.next. "Ik heb veel succes gehad met gek doen en daar ben ik dankbaar voor. Maar nu ik wat ouder word, ben ik daar ook wel een beetje klaar mee. Al die flauwekul, het moet niet zielig worden."

Volgens de 69-jarige André komt het door zijn grote oeuvre dat mensen hem steeds associëren met humor. "Hoe langer je in het vak zit, des te sneller gaan mensen om je lachen", zegt hij. "Zelfs als ik gewoon doe, moeten ze vaak lachen vanwege een flashback van dingen die ze eerder van me gezien hebben. Voor mij is het niet zo moeilijk om met een strak gezicht een mooi liedje te zingen."

André liet zich afgelopen seizoen in Heel Holland Bakt van een serieuze kant zien, iets wat hij eerder ook al in het theater deed in The Sunshine Boys. Volgende week verschijnt het album Van Duin zingt Sonneveld, met liedjes die bekend werden door Wim Sonneveld.