Philippe Geubels vaste gast in Beste kijkers

ANP Philippe Geubels vaste gast in Beste kijkers

HILVERSUM - De Vlaamse komiek Philippe Geubels en de Nederlandse acteur en cabaretier Kasper van Kooten worden de vaste panelleden in het derde seizoen van het tv-programma Beste kijkers. Dit verklapte presentator Ruben Nicolai na de opnames van de eerste show die RTL4 donderdagavond uitzendt.

Door ANP - 26-10-2016, 7:26 (Update 26-10-2016, 7:26)

In Beste kijkers blikt Ruben terug op de opvallendste tv-fragmenten van de week. Dit doet hij weer samen met teamcaptains Jeroen van Koningsbrugge en Beau van Erven Dorens. In plaats van wisselende bekende Nederlanders schuiven Philippe Geubels en Kasper van Kooten voortaan wekelijks bij teamcaptains Jeroen en Beau aan.

Ruben verwacht dat er in het vervolg een betere balans is tussen de komieken. ''Het is altijd wennen en afwachten of het goed gaat en het niet botst tussen de komische mensen'', zegt Ruben, die de teams in verschillende spelrondes test op hun kennis van actuele tv-fragmenten. ''Door Philippe Geubels en Kasper van Kooten vaker te laten samenwerken, hopen we dat ze meer op elkaar ingespeeld raken." Ruben herinnert zich BN'ers die op slot sloegen toen ze te gast waren in het programma. Met Philippe en Kasper is dat verleden tijd. Donderdagavond ontbreekt overigens Beau van Erven Dorens. Ruben: ''In de eerste aflevering schuift daarom Philippe door naar de stoel van teamcaptain en komt Roué Verveer langs als panellid."

Rubriek

Nieuw dit seizoen is de rubriek 'Wat zie je niet?'. Ruben: ''De teams krijgen een videofragment te zien waarbij ze moeten raden wat er zich afspeelt achter het gedeelte van het scherm dat is afgeschermd."

Ruben Nicolai combineert Beste kijkers met de presentatie van RTL Boulevard en de opnames van het nieuwe seizoen van Idols. ''Beste kijkers is een feestje. Ik mag elke week cadeautjes uitdelen aan de teamcaptains en de panelleden."