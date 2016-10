Geen straf voor Justin Timberlake om stemfie

MEMPHIS - Justin Timberlake kan opgelucht ademhalen want hij zal niet worden vervolgd voor het maken van een selfie in een stemhokje. Dat laten medewerkers van het kiesbureau in Memphis aan TMZ weten.

Door ANP - 26-10-2016, 4:33 (Update 26-10-2016, 4:33)

De zanger postte maandag een foto van hemzelf tijdens het stemmen, waarmee hij volgens TMZ de wet overtrad.

Het is in Tennessee verboden voor kiesgerechtigden om beelden of geluidsopnames te maken in het stemhokje. Wie zich niet aan de regels houdt, kan dertig dagen gevangenisstraf krijgen en een boete van vijftig dollar.

Medewerkers van het kiesbureau in Tennessee laten weten dat er niks aan de hand is, want er is geen klacht ingediend tegen de zanger.

Oproep

Justin maakte de stemfie om mensen op te roepen te gaan stemmen voor de verkiezingen in de Verenigde Staten. In sommige staten kunnen kiezers nu al hun stem uitbrengen. Justin schreef op Instagram: ''Hee jij daar. Ik ben net van Los Angeles naar Memphis gevlogen om te gaan stemmen. Er is geen excuus lieve mensen. Misschien kun je in je eigen stad ook alvast stemmen en doe het anders op 8 november. Kies ervoor je te laten horen. Als je niet stemt, kunnen we je niet horen. Kom naar buiten en stem!"