ANP Mariah Carey zegt optredens Zuid-Amerika af

LAS VEGAS - Mariah Carey heeft haar optredens in Brazilië, Argentinië en Chili afgezegd. Dit door nalatigheid van de promotor, meldt E! News.

Door ANP - 26-10-2016, 4:17 (Update 26-10-2016, 4:17)

Carey laat weten dat ze ervan baalt te moeten afzeggen. "Aan al mijn lammetjes in Zuid-Amerika, ik ben er kapot van dat we moeten afzeggen", aldus de zangeres.

De kaartverkoop voor de optredens was al gestart en liep voorspoedig. Toch is Carey niet tevreden met de werkwijze van de lokale promotor. Fans die een kaartje hebben gekocht krijgen het geld terug.

De optredens van de diva volgende maand in Mexico-Stad en Monterrey in Mexico gaan wel door. Ook keert Carey terug naar Las Vegas in de lente van 2017 met haar show #1 to Infinity in het Caesars Palace Hotel en Casino.