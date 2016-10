Italië lokt filmmakers met belastingvoordelen

ROME - Italië gaat volgend jaar 400 miljoen euro uittrekken voor de filmindustrie. Dat maakte de Italiaanse minister van cultuur Dario Franceschini bekend, zo meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 26-10-2016, 2:32 (Update 26-10-2016, 2:32)

De minister zette de plannen van de Italiaanse regering uiteen op een congres in Rome voor filmmakers en producenten. Het budget voor filmproducties van Italiaanse bodem wordt met 150 miljoen euro verhoogd.

Maar er zijn ook tal van belastingvoordeeltjes voor buitenlandse filmmakers die besluiten om een deel van de productie in Italië te schieten. Zo kunnen producenten tot 40 procent van de geïnvesteerde som van de overheid terugkrijgen. De meest recente Hollywoodfilm die in het Zuid-Europese land werd opgenomen was Inferno met Tom Hanks in de hoofdrol.

De minister vertelde de aanwezige filmmakers dat er een speciaal fonds komt voor jonge filmmakers waar ze financiering kunnen aanvragen voor het schieten van hun eerste of tweede film. Ook wordt er extra geld uitgetrokken voor het opknappen van oude bioscopen in heel Italië.