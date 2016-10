Rihanna's vermiste danseres is terecht

NEW YORK - Rihanna's voormalige achtergronddanseres Shirlene Quigley, die sinds zaterdagnacht vermist was, is weer terecht. Ze staat onder medische behandeling, maar het gaat goed met haar. Dit meldt TMZ.

Door ANP - 26-10-2016, 0:10 (Update 26-10-2016, 0:10)

Shirlene is volgens de Amerikaanse politie gevonden in de buurt van New Jersey. Shirlene werd maandag als vermist opgegeven. Ze was afgelopen weekend voor het laatst gezien toen ze in New York op een bus stapte.

Ze danste volgens ook bij optredens van onder meer Jamie Foxx, Beyoncé en Missy Elliott. Via sociale media riepen Rihanna en Missy Elliott hun fans op naar de vermiste danseres uit te kijken.