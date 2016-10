Hans Kraay voortaan eerlijk over zijn vader

LIENDEN - Dankzij het openhartige boek Kraay hoeft Hans Kraay jr. voortaan in voetbalstadions niet langer de vraag te ontwijken hoe het met zijn beroemde vader is. "Elke keer in de stadions moest ik weer een lulverhaal ophangen als mensen me vragen hoe het met mijn vader gaat. Dan riep ik maar goed, dan hoef ik verder niets uit te leggen."

In het boek Kraay spelen Hans Kraay sr. en zijn zoon open kaart. ''De waarheid is dat die man zijn ziel en zaligheid heeft gelegd in de zorg voor mijn dementerende moeder. Dat heeft hij thuis fantastisch gedaan. Nu ze in een gesloten inrichting zit, hoopt hij elke dag dat ze hem wél weer gaat herkennen. Ik wilde gewoon hem en heel Nederland laten voelen hoe trots we op hem zijn en geen zielenpietenverhaal", zei Hans Kraay jr. dinsdag tijdens de boekpresentatie in de kantine van voetbalvereniging F.C. Lienden, waar hij trainer is.

"Niet iedereen in de familie is er blij mee, maar ik ging er zelf een beetje gebukt onder'', vertelt Hans Kraay jr. over zijn keuze openhartig te zijn over het verdriet in de familie. "Ik kwam na voetbalwedstrijden elke keer thuis met een onbehaaglijk gevoel. Ik kon de waarheid niet vertellen over mijn vader. Nu weet iedereen hoe trots we op hem zijn en wat hij allemaal doet voor mijn moeder. Ik vind dat we de waarheid te lang hebben willen verdoezelen, als je niet eerlijk kan vertellen hoe het met je vader gaat. Ik heb daarom met mijn vader afgesproken er een hoofdstuk aan te wijden. Dan weet iedereen hoe laat het is."

In zijn boek spreekt Kraay met mensen die zijn leven hebben beïnvloed. Naast zijn vader zijn dat onder anderen Guus Hiddink, Johan Derksen, Bert van Marwijk, Kees Jansma en René van der Gijp. Journalist Vincent de Vries, die ook Vechtlust over oud-voetballer Fernando Ricksen schreef, tekende die ontmoetingen op.

Hans is tevreden met het resultaat. ''Ik ben niet objectief natuurlijk. Maar de mensen die het boek alvast gelezen hebben zeggen dat het een mooie mix is en geen blabla-boek met alleen maar voetbalhumor."