Weer Poolse prijs voor film Bodkin Ras

AMSTERDAM - De Nederlandse speelfilm Bodkin Ras is in Polen opnieuw in de prijzen gevallen. Op het International Festival of Film Producers in Katowice werd het speelfilmdebuut van regisseur Kaweh Modiri bekroond met de zogeheten Main Award, zo maakte producent Revolver Amsterdam dinsdag bekend.

Door ANP - 25-10-2016, 13:36 (Update 25-10-2016, 13:36)

De prijs is bedoeld als aanmoediging voor filmproducenten die creatieve en avontuurlijke cinema produceren. Aan de award is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Bodkin Ras ging in januari in première op het International Film Festival Rotterdam. De film gaat over Bodkin, een jonge man die naar het rustige Schotse stadje Forres is gevlucht om zich te verschuilen na een noodlottig ongeval. De film is een mix van documentaire en fictie. De inwoners van Forres spelen namelijk zichzelf.

In Rotterdam werd Bodkin Ras al bekroond met de Fipresci Award. In mei won de film twee internationale prijzen op een filmfestival in Polen.