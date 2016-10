Johan Derksen wilde Sylvana niet kwetsen

AMSTERDAM - Johan Derksen betreurt de uitspraak over Sylvana Simons die hij maandagavond aan tafel bij Voetbal Inside deed. De analist beweerde dat Simons 'zo trots als een aapje zou zijn' nu RTL heeft besloten geen gebruik meer te maken van Zwarte Pieten. Dat kwam hem op sociale media op veel kritiek te staan.

Door ANP - 25-10-2016, 12:11 (Update 25-10-2016, 12:11)

"Ik haalde op ongelukkige wijze verschillende spreekwoorden door elkaar", reageert Derksen tegenover AD.nl. "Ik had dat zelf niet eens in de gaten. Het was zeker niet mijn bedoeling om te kwetsen."

In de uitzending kwam de discussie over wel of geen Zwarte Pieten ter sprake. "Het enige nadeel aan het besluit van RTL vind ik is dat dat hysterische juffrouwtje Simons nu trots als een aapje door het land rent", zei Derksen. Presentator Wilfred Genee probeerde er over heen te praten maar tafelgast Hans Kraay jr. stipte Derksens uitspraak nog even aan. "Maar de uitspraak is: zo trots als een aapje."