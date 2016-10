Coveralbum Wolter Kroes was een 'gokkie'

AMSTERDAM - Wolter Kroes vond het behoorlijk spannend om een album op te nemen vol Nederlandstalige bewerkingen van klassiekers van onder meer Charles Aznavour, Sam Cooke en Nat King Cole. De zanger wilde zich dolgraag eens van een andere kant laten zien.

Door ANP - 25-10-2016, 8:19 (Update 25-10-2016, 8:19)

"Dit was best wel een gokkie", vertelt Wolter dinsdag in het AD. "Ten eerste heb ik het project helemaal zelf gedaan, zowel in artistieke als financiële zin. Iedereen kent mij immers van Ik heb de hele nacht liggen dromen en Ik ben je prooi. Dit is toch een ander genre."

De reacties op het album zijn echter waanzinnig volgens Wolter, die eigenlijk min of meer bij toeval aan de plaat begon. Nadat hij een oude cd van Jan Keizer tegenkwam waarop het nummer Formidable van Aznavour stond, ging het balletje rollen. "Dát zou ik wel eens in het Nederlands willen zingen, zei ik op dat moment", aldus de zanger.

Riedeltjes

Wolters muziekproducent Edwin van Hoevelaak stelde direct voor Jan Keizer te bellen voor de tekst. "Dat heb ik gedaan. Jan was razend enthousiast, ging meteen aan de slag en had de tekst de volgende dag al klaar. Hij had, samen met zijn zoon, de hele nacht doorgeschreven."

De klassiekers werden met fluwelen handschoen aangepakt. "De muziek en de tekst moesten dicht bij de oorspronkelijke versie blijven", aldus Wolter. "Geen remixen of andere riedeltjes, maar zoals het bedoeld is."