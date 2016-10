Peter Jackson brengt Mortal Engines naar bios

ANP Peter Jackson brengt Mortal Engines naar bios

LOS ANGELES - Peter Jackson en een deel van het team waarmee hij Lord Of The Rings en The Hobbit maakte, brengen scifi-boekenreeks Mortal Engines naar het witte doek. De regisseur was al langer bezig met het project, dat maandag groen licht kreeg van studio Universal.

Door ANP - 25-10-2016, 4:47 (Update 25-10-2016, 4:47)

Peter en zijn vrouw Fran Walsh schrijven het script voor de film, maar de regie laat de Nieuw-Zeelander deze keer over aan Christian Rivers, met wie hij al 25 jaar samenwerkt. Christian specialiseerde zich in die tijd in visual effects; hij won in 2006 een Oscar voor zijn werk op dat vlak voor King Kong.

Het verhaal van Mortal Engines speelt zich enige duizenden jaren in de toekomst af. Het bestaat uit vier boeken, Peter en de filmstudio hebben plannen die alle vier te verfilmen.