Sixties-tieneridool Bobby Vee (73) overleden

ROGERS - Het Amerikaanse tieneridool uit de jaren zestig Bobby Vee is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie maandag laten weten. De zanger leed aan alzheimer. Hij werd bekend met hits als Rubber Ball, The Night Has A Thousand Eyes en Take good care of my baby.

Zijn artiestennaam dankt Vee aan de latere Nobelprijswinnaar Bob Dylan die korte tijd in zijn band speelde. Vee's eigenlijke naam was Robert Thomas Velline.

In 1959 trad Vee op in Moorhead (Minnesota) met de Amerikaanse band The Shadows, als vervangende act voor Buddy Holly die kort daarvoor door een vliegtuigongeluk was omgekomen. De groep was populair maar werd nooit zo bekend als de legendarische Britse band met dezelfde naam.

Vee was ook acteur en te zien in films als Play It Cool en in een aantal tv-series. Vee trad op hoge leeftijd nog op, maar de laatste jaren vanwege zijn ziekte niet meer.