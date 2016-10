Margot Robbie in Peter Rabbit-film

LOS ANGELES - Margot Robbie is in vergaande onderhandelingen om te worden toegevoegd aan de cast van de Peter Rabbit-film die Sony in 2018 uitbrengt. Dit meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 24-10-2016, 21:39 (Update 24-10-2016, 21:39)

Rabbit is een moderne interpretatie over het ondeugende konijn in mensenkleren. James Corden en Rose Byrne hebben de hoofdrollen. James verzorgt de stem van Peter, Rose speelt zijn geestelijk moeder Beatrix Potter. Domhnall Gleeson kruipt in de huid van meneer McGregor, die zijn tuin konijnvrij probeert te houden. De rest van de cast bestaat uit Daisy Ridley en Elizabeth Debicki. De regie is in handen van Will Gluck.

Het is nog niet bekend welke rol Margot Robbie op zich neemt, behalve dat de Australische actrice de stem van een konijn inspreekt. Schrijfster en illustrator Beatrix Potter verzon Peter Rabbit in 1902. Ze schreef in totaal zes boeken over het konijn.