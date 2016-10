Chris Hemsworth weerspreekt scheiding

ANP Chris Hemsworth weerspreekt scheiding

BYRON BAY - Er is geen sprake van dat Chis Hemsworth en zijn vrouw Elsa Pataky uit elkaar zijn. Chris reageerde maandag op geruchten van Woman's Day Australia dat hij en Elsa op het punt staan te scheiden.

Door ANP - 24-10-2016, 20:15 (Update 24-10-2016, 20:15)

Niets blijkt minder waar. Op Instagram schrijft Chris bij een foto van het koppel: ''Het schijnt dat ik op zoek ben naar een nieuwe vrouw. Maar schat, je houdt nog steeds van me toch?" Ook Elsa Pataky ontkent dat er sprake is van huwelijksproblemen. Het Spaanse model laat weten dat ze nog steeds gek is op haar partner. ''Voor altijd'', schrijft ze bij een selfie van het koppel.

Ook People heeft nog even navraag gedaan over de status van het huwelijk en meldt op basis van een betrouwbare bron dat de twee nog gelukkig getrouwd zijn. Chris en Elsa hebben samen drie kinderen. De twee verhuisden vorig jaar naar Australië, waar Chris vandaan komt. Ze trouwden in 2010.