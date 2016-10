American Music Award voor Sting

LOS ANGELES - Sting kan volgende maand een American Music Award (AMA) in zijn prijzenkast zetten. De Britse musicus wordt in Los Angeles onderscheiden met de American Music Award of Merit (verdienste).

Door ANP - 24-10-2016, 17:00 (Update 24-10-2016, 17:00)

Sting treedt ook op tijdens de uitreiking in Los Angeles, kondigde de organisatie maandag aan. Sting gaat een medley van zijn grootste hits zingen en zijn nieuwe single I Can't Stop Thinking About You van zijn nieuwe album 57th & 9th dat op 11 november uitkomt.

De speciale American Music Award of Merit is voorbestemd voor artiesten die een echt bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de muziekindustrie. Annie Lennox was in 2008 de laatste artiest die de prijs kreeg. In het verleden ging de onderscheiding naar Garth Brooks, Johnny Cash, Gloria Estefan, Whitney Houston, Janet Jackson, Michael Jackson, Billy Joel, Bon Jovi, Paul McCartney, Willie Nelson, Prince en Frank Sinatra.

De muziekprijzen worden op 20 november uitgereikt in Los Angeles. Bruno Mars opent de show. Drake is met een recordaantal van dertien nominaties de grootste kanshebber op de muziekprijzen.