Stoff und Schnapps stoomt op in Duitse charts

ANP Stoff und Schnapps stoomt op in Duitse charts

BERLIJN - Het gaat Lil' Kleine en Ronnie Flex voor de wind over de grens. In Duitsland is de vertaling van Drank & Drugs, Stoff und Schnapps, inmiddels bij de bovenste twintig beland van de Offizielle Deutsche Charts.

Door ANP - 24-10-2016, 15:07 (Update 24-10-2016, 15:07)

De track maakt deze week de sprong van 28 naar 17. Dat is waarschijnlijk mede te danken aan de Duitse latenightshow Circus HalliGalli, waar de twee rappers vorige week hun opwachting maakten. Het programma trekt wekelijks ruim vier miljoen kijkers.

Inmiddels zijn er bij Lil' Kleine en Ronnie Flex al plannen voor een tweede Duitse single. In Nederland betekende Drank & Drugs de doorbraak voor het rappersduo. Vorig jaar zomer stond het nummer vier weken lang op de eerste plaats.