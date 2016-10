'Geheime romance Foxx en Holmes voorbij'

ANP 'Geheime romance Foxx en Holmes voorbij'

LOS ANGELES - De geheime knipperlichtrelatie tussen Jamie Foxx en Katie Holmes lijkt definitief voorbij. Dat beweren althans bronnen tegenover RadarOnline. De acteur zou er een einde aan hebben gemaakt omdat Katie hun relatie openbaar wilde maken.

Door ANP - 24-10-2016, 15:04 (Update 24-10-2016, 15:04)

"Jamie is het zat dat hij steeds door Katie onder druk wordt gezet", zegt een bron. "Hij gaat er nu een paar maanden tussenuit en wil geen beloftes doen dat hij daarna nog terugkomt."

Over Jamie en Katie doen al jaren geruchten de ronde over een romance. Die ontstonden in 2013 nadat de twee samen dansend op een benefietgala werden gespot. Eerder dit jaar meldden de tabloids zelfs dat er een bruiloft en een kind op komst zijn. Een goede vriendin van Jamie, realityster Claudia Jordan, meldde in juni nog dat de twee echt bij elkaar zijn. Jamie en Katie hebben echter altijd volgehouden alleen goede vrienden te zijn.