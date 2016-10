John Mayer op stap met Demi Lovato

LOS ANGELES - John Mayer en Demi Lovato zijn samen gezien in Hollywood. De 39-jarige singer-songwriter en de vijftien jaar jongere zangeres hadden het erg naar hun zin in een exclusief restaurant, zeggen bronnen tegen Us Weekly.

Door ANP - 24-10-2016, 14:04 (Update 24-10-2016, 14:04)

John stelde in juni nog dat hij niet langer vrijgezel wil zijn en lijkt daar nu serieus werk van te maken. "John had zijn arm om Demi heen en fluisterde allerlei dingen in haar oor", aldus een ooggetuige. "Ze vond het leuk. Ze giechelde de hele tijd."

Demi Lovato zou niet de eerste ster zijn die John mogelijk aan de haak slaat. Eerder deed hij het onder meer met Katy Perry, Taylor Swift, Jennifer Aniston, Jessica Simpson en Jennifer Love Hewitt.