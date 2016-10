Hoofdrol Guido Pollemans in La Holandesa

ANP Hoofdrol Guido Pollemans in La Holandesa

AMSTERDAM - Guido Pollemans speelt de mannelijke hoofdrol in de nieuwe speelfilm La Holandesa. Hij staat daarin naast Rifka Lodeizen. Dat hebben producent Smarthouse Films en distributeur September Film maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 24-10-2016, 12:37 (Update 24-10-2016, 12:37)

La Holandesa is het debuut van regisseuse Marleen Jonkman en scenariste Daan Gielis. De film gaat over het Nederlandse koppel Maud (Lodeizen) en Frank (Pollemans) die in Chili op vakantie zijn voor een nieuwe start. Maud blijkt niet in staat te accepteren dat ze nooit kinderen zullen krijgen en na een knallende ruzie vertrekt ze. Tijdens haar reis en met het veranderen van de natuur en de ontmoetingen met de mensen die op haar pad komen, verandert ook Maud en komt het besef dat een vrouw niet per se moeder hoeft te zijn.

De opnames zijn deze week begonnen en duren nog tot begin december. De film moet in 2017 in de bioscoop te zien zijn.