Tevreden terugblik op succesvol ADE

AMSTERDAM - De 21e editie van het Amsterdam Dance Event was een succes en is rustig verlopen. Directeur Richard Zijlma blikt maandagochtend, na de afsluiting, tevreden terug. Met 550 sprekers, 2200 artiesten op meer dan 140 locaties, duizend evenementen en 375.000 bezoekers is een nieuw record gevestigd, zegt Zijlma.

24-10-2016

Amsterdam stond sinds woensdag 19 oktober in het teken van ADE, naar eigen zeggen 's werelds grootste clubfestival voor dancemuziek en het belangrijkste zakelijk platform voor de elektronische muziekindustrie. Vanuit de hele wereld kwamen er dj's, professionals uit de muziekindustrie en liefhebbers op af. Veel bekende Nederlandse dj's waren er, maar ook internationale artiesten.

Nieuw dit jaar was de ADE Hackaton, waarbij honderd programmeurs tijdens een 24 uur durende marathonsessie oplossingen verzonnen op het gebied van veiligheid, festivalbeleving en festivallogistiek. Ook was er een stadscamping aan de oevers van het IJ.

Volgens Zijlma is het festival relatief rustig verlopen. Het Trimbos-instituut waarschuwde donderdag voor een zeer gevaarlijke xtc-pil. Eén exemplaar daarvan was volgens Zijlma voorafgaand aan ADE gevonden in het zuiden van het land. "Dat had op zich dus niets met ADE te maken, maar heel goed dat er toch voor werd gewaarschuwd. Ons doel is zoveel mogelijk voor te lichten en te informeren." Op het evenement is met posters en flyers maar ook via social media gewaarschuwd voor gevaarlijke drugs. "We zeggen tegen onze gasten in toenemende mate: 'Let een beetje extra goed op elkaar'." Twee jaar geleden overleden drie bezoekers van het ADE.