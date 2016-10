Gouden Genesius Penning voor Karin Bloemen

ANP Gouden Genesius Penning voor Karin Bloemen

AMSTERDAM - Cabaretière en zangeres Karin Bloemen krijgt dit jaar de Gouden Genesius Penning. Die is twee jaar geleden in het leven geroepen om de overleden theatermaker en presentator Jos Brink te eren. De penning gaat elk jaar naar een podiumkunstenaar 'met uitzonderlijke talenten'.

Door ANP - 24-10-2016, 10:50 (Update 24-10-2016, 10:50)

Brink kreeg destijds de originele penning die Wim Sonneveld jarenlang heeft gedragen, nadat die hem op zijn beurt ontving van Hollywood-acteur Fred Astaire. De prijs is een initiatief van de Stichting Tekstpierement.

Het bestuur was eensgezind over de keuze van Bloemen. "Karin is al vanaf haar eerste soloprogramma in 1989 één van de meest veelzijdige theaterpersoonlijkheden in Nederland. Van beginnend kleinkunstzangeres heeft ze zich in bijna dertig jaar ontwikkeld tot een allround performer, maakster en producent die een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse cultuur heeft geleverd. Daarnaast geeft ze haar kennis door aan jonge theatermakers en -performers."