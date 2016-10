Leontine Borsato komt naar Amsterdamned

AMSTERDAM - Leontine en Marco Borsato, Hidde Maas, Hans Dagelet, Serge-Henri Valcke, Tanneke Hartzuiker en Monique van de Ven zijn woensdag aanwezig op de openingsavond van het nieuwe horrorfestival Amsterdamned.

Door ANP - 24-10-2016, 7:06 (Update 24-10-2016, 7:06)

De openingsfilm is de film Amsterdamned, waarmee regisseur Dick Maas in 1988 een grote bioscoophit scoorde. Ter gelegenheid van de release van zijn nieuwe film Prooi wordt een grote reünie van cast en crew van Amsterdamned georganiseerd. Van de Ven, Maas, Valcke en Hartzuiker speelden hoofdrollen in de film. Leontine Borsato (toen nog Leontien Ruyters) maakte haar filmdebuut in Amsterdamned, in een memorabele bijrol als slachtoffer van de moordenaar die de Amsterdamse grachten onveilig maakt.

Het festival vertoont in bioscoop Kriterion in Amsterdam drie dagen lang de nieuwste horror-, fantasy- en sf-films. Ook is er een retrospectief te zien van de Britse regisseur Nicolas Roeg (Don't Look Now).De organisator van het evenement is Jan Doense, vroeger de directeur van het Weekend of Terror en het Imagine-festival. Het Amsterdamned-festival is heel bewust gepland in oktober, zodat het programma niet in het vaarwater zit van het festival Imagine, dat in april in Eye plaatsvindt.

Ongecensureerde versie

Doense mikt vooral op fans boven de dertig, 'de mensen die niet per se meer naar nachtelijke marathons vol bloed hoeven, zoals de Halloween Horror Show die eind oktober door het hele land te zien is'. Het festival gaat op 4 en 5 november verder in Rotterdam, waar dezelfde films worden vertoond in bioscoop Kino.

De vertoning van Amsterdamned betreft overigens de ongecensureerde versie. Voor de oeuvrebox van Dick Maas die onlangs is uitgebracht werd een televisieversie van de film gebruikt waar een scène waarin iemand zichzelf een pijl door het hoofd schiet uit is gesneden. Dit tot grote irritatie van regisseur Maas.