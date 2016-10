Robin Williams krijgt posthuum ereprijs

CHICAGO - Robin Williams kreeg zaterdag postuum een ereprijs van de United Service Organisation (USO) in Chicago. Zijn weduwe, Susan Williams, nam de Angel Harbey Heart Of A Patriot Award namens hem in ontvangst.

De organisatie had Williams de prijs toegekend omdat hij vaak optrad voor Amerikaanse soldaten in verschillende landen. In haar toespraak liet Susan weten dat het die dag ook hun trouwdag was. "Ik zou vandaag nergens liever willen zijn", zei ze volgens People. "Het voelt of Robin wilde dat ik hier vandaag zou zijn om het met jullie allemaal te vieren. Ik denk ook dat mijn schatje misschien gewild zou hebben dat ik een mooie jurk zou aantrekken en de liefde in deze ruimte zou voelen."

Susan sprak ook over de ziekte van Robin, Lewy body dementie. Ze hoopt nu in samenwerking met de American Brain Foundation iets te kunnen betekenen in het onderzoek naar geneesmidelen en behandelingen voor alle hersenziektes.