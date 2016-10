Justin Bieber stormt van podium na boegeroep

MANCHESTER - Justin Bieber stormde zondagavond tijdens een concert in het Britse Manchester van het podium, toen zijn fans boe begonnen te roepen. Volgens de tabloid Mirror waren ze het geklets van de zanger beu en wilden ze hem horen zingen.

24-10-2016

Toen Bieber enkele minuten later terugkeerde zei hij: "Manchester kan niet tegen het gepraat, dus ik zal niet praten." De rest van het concert heeft hij alleen nog maar gezongen.

Een aantal aanwezige fans lieten via Twitter weten dat Bieber niet vertrok vanwege boegeroep, maar omdat zijn fans maar bleven gillen terwijl hij aan het praten was. Hieraan ergerde het Canadese tieneridool zich ook al tijdens eerdere concerten. In Birmingham vorige week vroeg hij zijn fans wat stiller te zijn tijdens zijn gezang en gepraat. "Ik heb het gevoel dat niemand mij hoort. Het is frustrerend."