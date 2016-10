Dylan zorgt voor ruzie bij Nobelcomité

ANP Dylan zorgt voor ruzie bij Nobelcomité

STOCKHOLM - Het is hommeles binnen de gelederen van het Nobelcomité, de organisatie die betrokken is bij de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur. Schrijver Per Wästberg veegde vrijdag de vloer aan met Bob Dylan. Die reageert maar niet op de prijs die hij heeft gewonnen en dat vindt de Zweed onbeschoft en arrogant.

Door ANP - 23-10-2016, 15:51 (Update 23-10-2016, 15:51)

In een persbericht liet het Nobelcomité zaterdagavond laat weten dat de uitspraken van Wästberg van persoonlijke aard zijn en absoluut niet de mening is van het comité.

Sara Danius, voorzitter van het Nobelcomité zegt dat er nooit wordt ingegaan op de manier waarop prijswinnaars reageren op het feit dat ze de prijs hebben gekregen. “Dat doen we ook nu niet”, laat ze weten.