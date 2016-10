Het gaat weer beter met Phil Collins

ANP Het gaat weer beter met Phil Collins

LONDEN - Het gaat weer goed met Phil Collins. Dat zegt de oud-drummer van Genesis in een interview met de Duitse Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Alleen zijn rechtervoet zorgt voor wat problemen.

Door ANP - 23-10-2016, 12:28 (Update 23-10-2016, 12:28)

De 65-jarige Collins sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. In 2010 kon hij daardoor niet meer drummen. “Maar nu gaat het veel beter met me”, zegt hij. De Brit maakt bij het lopen gebruik van een wandelstok. Dat komt volgens hem door problemen met zijn voet. Die is na een operatie gevoelloos geworden. “Maar er komt weer gevoel in. Maar dat gaat heel langzaam”, legt Collins uit.

Met alcohol is Collins gestopt. Hij had in het verleden een alcoholprobleem. “Ik ben er nu achter dat drank niet goed voor me is, dus blijf ik er af.”

De drummer kijkt uit naar 2017. Dan gaat hij weer op tournee. Hij is te zien in Keulen, Parijs en Londen. Collins zal dan alleen zingen. Hij heeft last van zijn vingers en kan daardoor niet genoeg kracht zetten om te drummen. Belangstelling voor zijn shows is er genoeg; de concerten in Londen en Keulen zijn nu al uitverkocht.