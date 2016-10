Jack White krijgt eerbetoon

ANP Jack White krijgt eerbetoon

LOS ANGELES - Muzikant en producer Jack White krijgt vlak voor de jaarlijkse uitreiking van de Grammys een eerbetoon. Dat heeft de Record Academy, de organisatie die de awards toekent, bekendgemaakt.

Door ANP - 23-10-2016, 11:01 (Update 23-10-2016, 11:01)

White krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten en vakmanschap als het gaat om het produceren van muziek. “Jack White is niet alleen een fantastische gitarist. Ook als producer verdient hij erkenning”, laat president Neil R. Portnow van de Record Academy weten. “Er staat geen limiet op zijn creativiteit en keer op keer laat hij zien vernieuwend te willen zijn.”

Jack White werd bekend met zijn band The White Stripes. Zijn Seven Nations Army wordt luidkeels gezongen tijdens voetbalwedstrijden. Als producer werkte hij samen met countrylegende Loretta Lynn. White heeft zijn eigen platenlabel Third Man Records.

De Grammys worden volgend jaar op 12 februari uitgereikt. Vier dagen eerder krijgt White zijn eerbetoon.