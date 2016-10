Scheiding van Elon Musk is bijna rond

ANP Scheiding van Elon Musk is bijna rond

LOS ANGELES - Elon Musk en zijn ex-vrouw Talulah Riley zijn het eens geworden over de voorwaarden van hun scheiding. Volgens TMZ hebben Elon en Talulah deze week de rechtbank laten weten dat ze een tot een akkoord zijn gekomen om de scheiding af te ronden.

Door ANP - 22-10-2016, 16:43 (Update 22-10-2016, 16:43)

De Britse actrice Talulah Riley vroeg in maart de scheiding aan. Op oudejaarsdag van 2014 had de topman van Tesla ook al een scheiding aangevraagd, maar zes maanden later trok hij zijn scheidingsaanvraag in. Destijds was de miljardair bereid om 16 miljoen dollar aan zijn ex te betalen.

Elon en Talulah zijn twee keer getrouwd. Ze trouwden in 2010, gingen twee jaar later uit elkaar en stapten in 2013 opnieuw in het huwelijksbootje. De scheiding verloopt nu soepel, zeggen bronnen rond het koppel. Ze hebben geen kinderen samen en ze waren getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Het vermogen van Musk wordt volgens TMZ geschat op 11,5 miljard dollar.