ANP Selfie met David Hasselhoff kost 50 euro

GENT - Baywatch-ster David Hasselhoff verdient zaterdag geld als water in Gent. Fans moeten 50 euro over hebben voor een handtekening van The Hoff.

Door ANP - 22-10-2016, 16:10 (Update 22-10-2016, 16:10)

Hasselhoff is te gast op FACTS, het grootste comics-, scifi- en animatiefestival in de Benelux. Voor een selfie met de acteur van Knight Rider en Baywatch betalen fans nog eens 50 euro extra, signaleert de Vlaamse zender VTM.

De beurs beleeft de 28ste editie in de hallen van Flanders Expo. Naast Hasselhoff worden onder anderen Sean Astin ("The Lord of the Rings"), Sylvester McCoy (The Hobbit), Paul McGann (Doctor Who), Hafbor Júlíus Björnsson (Game of Thrones) en Erika Eleniak (Baywatch) verwacht.