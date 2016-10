Douwe Bob treedt weer op

ANP Douwe Bob treedt weer op

AMSTERDAM - De stemproblemen van Douwe Bob lijken voorbij. De singer-songwriter staat zaterdagavond met zijn theatertour in Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom.

Door ANP - 22-10-2016, 13:57 (Update 22-10-2016, 13:57)

"Mensen, vanavond (Gebouw-T) gaat door! Mijn stem is gelukkig weer terug!" liet Douwe via Twitter aan zijn fans weten.

Vrijdag moest de zanger zijn optreden in Fluor in Amersfoort op doktersadvies afzeggen. Douwe Bob was nog maar net begonnen met zijn theatertour. Het concert in Fluor in Amersfoort, het tweede in een reeks van dertien optredens, is verzet naar 17 november.