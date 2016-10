Hardwell en Jonas Blue naar 538Jingleball

AMSTERDAM - Hardwell, Sunnery James & Ryan Marciano en Jonas Blue vormen de line-up van 538Jingleball op zaterdag 17 december in Ziggo Dome in Amsterdam.

Door ANP - 22-10-2016, 12:48 (Update 22-10-2016, 12:48)

Ook Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve, R3hab en Dannic prijken op het affiche voor de vijfde editie.

Het thema van het jaarlijks terugkerende dance-event is weer Wild Side of X-mas. Vorig jaar was het evenement, met Afrojack als headliner, uitverkocht.