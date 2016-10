Scottie en Larsa Pippen gaan scheiden

FORT LAUDERDALE - Voormalig basketbalspeler Scottie Pippen (51) en zijn vrouw Larsa Pippen (42) gaan na een huwelijk van bijna twintig jaar scheiden. Het NBA-icoon vroeg deze week de scheiding aan.

Door ANP - 22-10-2016, 12:32

De Pippens trouwden in 1997 en hebben vier kinderen: Scottie jr., Justin, Sophia en Preston. Hoe het er in huize Pippen aan toe ging was te volgen in Real Housewives of Miami. Larsa maakte in het eerste seizoen deel uit van de hoofdcast van deze Amerikaanse realityserie. Zij duikt ook soms op in Keeping Up With The Kardashians, omdat ze een van de beste vriendinnen is van Kim Kardashian.

"Na een zorgvuldige overweging en een samenzijn van negentien jaar hebben Larsa en Scottie besloten hun huwelijk te ontbinden'', zegt een woordvoerster van Larsa tegen Gossip Cop. ''Hoewel ze niet meer getrouwd zijn, blijft Larsa hopen dat zij en Scottie hun vier kinderen kunnen blijven opvoeden met liefde en respect. Ze is iedereen dankbaar voor hun begrip en vraagt de media om haar privacy te respecteren in deze moeilijke tijd voor haar familie."

TMZ meldt dat de politie begin oktober twee keer aan de deur is geweest bij het stel in Fort Lauderdale. De eerste keer was op 2 oktober. Na een ruzie met haar man wachtte Larsa de politie buiten in haar auto op. Ze besloot die avond elders te slapen. Er bleek geen sprake van huiselijk geweld en er zijn geen arrestaties verricht.