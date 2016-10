Evi Hanssen huilt vaak van geluk

AMSTERDAM - Evi Hanssen is alert op psychische klachten. "Ik ben daar gevoelig voor, ja. Ik moet werken voor mijn geluk. Ik kan heel diep gaan en ben dan echt ongelukkig. Het ergste is als mensen zeggen dat ik niets te klagen heb. Ja, dat weet ik zelf ook wel. Alsof ik zelf niet besef dat ik het meest fantastische leven heb en het allerleukste beroep ter wereld. Echt dat mag je eigenlijk niet zeggen tegen iemand die zich slecht voelt. En dat mag hè, somber zijn", zegt de presentatrice in het AD Magazine.

Deze houding komt bij de doorgaans vrolijke Evi mede doordat haar broer Koen al lang met hevige psychische problemen kampt. Ze is daar altijd heel open over geweest. "Op YouTube vind je zó een filmpje waarin ik vreselijk moet huilen. Ik was te gast bij een talkshow van de Vlaamse zender VTM en daar hadden ze Koen een filmpje in laten spreken. Hij vertelde dat ik een goede zus voor hem ben en dat zorgde voor een enorme huilbui. Vanwege zijn woorden, maar ook omdat ik in interviews vaak over hem praat om het taboe op mensen met psychische problemen te doorbreken. Soms denk ik: zou hij dat wel prettig vinden? Met dat filmpje gaf hij het antwoord."

Ook op andere momenten laat Evi haar emoties de vrije loop. "Ik schiet gauw vol, maar meestal van geluk. Laatst nog, toen we bij Kreta filmden voor 3 op Reis. Het was daar zó mooi. Of op IJsland, ook prachtig."