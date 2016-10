Kris Kross over tien jaar tussen de sterren

22-10-2016

“We werken elke dag knuppelhard om deze droom waar te maken. Op wat we nu al hebben meegemaakt zijn we enorm trots.” Zaterdag voegt het trio, dat afgelopen zomer een grote hit scoorde met SEX, weer een aantal bijzondere optredens toe aan hun lijstje. Kris Kross Amsterdam draait op drie locaties in de hoofdstad en gaat per fiets van en naar de clubs.

“We gaan kriskras door de stad en dat kan je het beste op de fiets doen”, zegt Jordy. “Het is gewoon heel Amsterdams om op de fiets van en naar een club te gaan”, vult Yuki aan. “Het is ADE, mensen komen van over de hele wereld en wij wilden Amsterdam laten zien. Hoe doe je dat anders dan op de fiets? Het wordt tof.”

Verrassing

Kris Kross Amsterdam draait zaterdagavond op drie locaties: Bitterzoet, Supperclub Cruise en Club Up. “Daar zijn we vijf jaar geleden begonnen, we gaan een beetje back to basic”, verklapt Sander. Tijdens de fietstochtjes worden hij, Jordy en Yuki vergezeld door een paar honderd fans. “Met z’n allen, muziek erbij, een drankje, gewoon lekker gezellig”, voorspelt Jordy.

Eind dit jaar viert Kris Kross Amsterdam de volgende mijlpaal. In de Scheepsbouwloods in Amsterdam-Noord geeft het trio op zaterdag 3 december zijn grootste clubshow ooit. “We vieren dan ons vijfjarig jubileum en doen dat nog groter dan we ooit hebben gedaan”, vertelt Yuki. “Het wordt de tofste Kris Kross ooit. We nodigen alle dj’s uit die ooit bij Kris Kross hebben gestaan. We hebben een enorme waslijst, dus het wordt echt een verrassing voor iedereen die komt.”