ANP Gers Pardoel vindt zichzelf geen rapper

AMSTERDAM - Gers Pardoel noemt zichzelf geen rapper, maar artiest. "In Nederland word je altijd in een hokje gedrukt. Alles in mijn leven draait maar om één passie: muziek maken. In welke categorie die muziek vervolgens wordt gestopt, boeit me eigenlijk helemaal niet", zegt de Brabander in De Telegraaf.

Door ANP - 22-10-2016, 9:58 (Update 22-10-2016, 9:58)

Pardoel brengt binnen een paar maanden zijn nieuwe album Jongensdroom uit. De titel heeft alles te maken met de fase waarin de vader van twee kinderen momenteel zit. "Mooi toch die titel? Mijn bestaan is momenteel namelijk één grote jongensdroom. Ik heb altijd van mijn muziek willen leven en dat heb ik voor elkaar gekregen. Dat is echt heel tof. Muziek maken, optreden en met mijn kinderen spelen, zo ziet mijn leven er uit."

Gers heeft zijn hele ziel en zaligheid in zijn nieuwe album gestopt, dus of hij nou een nieuwe hit scoort of niet, voor hem is de plaat nu al een succes. "Alles uit mijn leven zit erin. Hoe ik denk, wat ik meemaak, mijn kinderen. Mijn gevoelens, situaties waarin ik heb gezeten: alles heb ik van me afgeschreven. Het enen nummer is ook heel anders dan het andere, ze zijn allemaal totaal verschillend. Samenwerkingen met andere artiesten ook. Je wilt toch niet je hele leven dezelfde dingen maken?"