Het Dorp bovenaan Evergreen Top 1000

ANP Het Dorp bovenaan Evergreen Top 1000

HILVERSUM - Het Dorp van Wim Sonneveld is de nummer 1 in de Evergreen Top 1000. Luisteraars van NPO Radio 5 konden de afgelopen dagen stemmen op hun favoriete evergreens.

Door ANP - 21-10-2016, 20:37 (Update 21-10-2016, 20:37)

In de top 10 staan dit jaar drie Nederlandstalige nummers. Ook maken twee nummers hun debuut in de top 10: Imagine van John Lennon stond vorig jaar nog op de 45e plek en Boudewijn de Groots Avond klom op vanaf de 16e plek.

De andere klassiekers in de top 5: Hotel California van The Eagles (2), Du van Peter Maffay (3), God Only Knows van The Beach Boys (4) en Voor Haar van Frans Halsema op 5.

De lijst is vanaf maandag 7 november in drie dagen op de radio te horen.