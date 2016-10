Iris Kroes hoopt dat Hans tas terug tovert

AMSTERDAM - Iris Kroes hoopt vrijdagavond op een klein wondertje. De zangeres werd donderdag bestolen van haar tas en hoop dat die weer opduikt tijdens de show van Hans Klok.

Door ANP - 21-10-2016, 18:51 (Update 21-10-2016, 18:51)

“Ik ga naar Hans Klok. Zou echt te gek zijn als die m’n tas weer tevoren tovert”, grapte Iris vrijdag op Instagram. De 23-jarige zangeres en harpiste was de hele dag druk in de weer na de inbraak van donderdag. “Pfoeh.. Wat een geregel allemaal door die stomme inbreuk! Maar alles is nu (geloof ik) geregeld… Aangifte gedaan bij de politie en alles geblokkeerd. De dader kan denk ik nog wel met m’n AH bonuspasje gebruiken.”

Iris’ auto werd donderdag in Utrecht opengebroken. “Wil degene die mijn autoraam heeft ingeslagen in Utrecht mijn portemonnee en tas terugbrengen?”, twitterde ze bij een foto van haar gesneuvelde autoruit. “Ik ben verdrietig.”