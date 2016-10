Tweede spruit Benedict Cumberbatch onderweg

LOS ANGELES - Benedict Cumberbatch en zijn echtgenote Sophie Hunter verwachten hun tweede kind. “Iedereen is dolblij”, liet een woordvoerder van de acteur weten aan diverse Amerikaanse media.

Door ANP - 21-10-2016, 18:26 (Update 21-10-2016, 18:26)

Sophies buikje viel donderdagavond op bij de wereldpremière van Doctor Strange, waarin Benedict de hoofdrol speelt. Het stel, dat vorig jaar februari trouwde, heeft al een zoon. Christopher Carlton, kortweg Kit, kwam vorig jaar juni ter wereld.

Of de Sherlock-acteur weer een zoon krijgt of dat het dit keer een dochter wordt, is niet bekendgemaakt. Benedict grapte eerder in de talkshow van Graham Norton dat hij mogelijk voor een ‘Cumberbatch’ jongens gaat.