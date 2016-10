Afrojack geeft startsein 538Dance Radio

ANP Afrojack geeft startsein 538Dance Radio

AMSTERDAM - Afrojack heeft vrijdagmiddag het nieuwe 538Dance Radio gelanceerd. De dj deed dat live vanuit het The College Hotel in Amsterdam, waar de radiozender onder de noemer 538 DJ Hotel is neergestreken voor het Amsterdam Dance Event (ADE).

Door ANP - 21-10-2016, 17:50 (Update 21-10-2016, 17:50)

Het digitale 538Dance zendt sinds vrijdagmiddag non-stop dancemuziek uit. Ook de radioshows van onder anderen Afrojack, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, David Guetta en Tiësto zijn wereldwijd te beluisteren via de nieuwe zender.

“Nederland is een bakermat als het gaat om dance”, weet ook 538-radiodirecteur Dave Minneboo. “De meest toonaangevende en bekendste dj’s en producers van de wereld komen uit ons land en ook als het gaat om events loopt Nederland voorop. 538Dance Radio is een Nederlandse zender met wereldwijde ambities.”