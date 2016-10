Robbie geeft in Amsterdam voorproefje album

ANP Robbie geeft in Amsterdam voorproefje album

AMSTERDAM - Robbie Williams komt volgende maand naar Amsterdam voor een intiem optreden. De Britse zanger geeft in The Qube in Amsterdam een voorproefje van zijn nieuwe album Heavy Entertainment Show, dat op 4 november verschijnt.

Door ANP - 21-10-2016, 17:30 (Update 21-10-2016, 17:30)

De registratie van het optreden wordt op 4 november uitgezonden bij KPN Presenteert. Robbie’s miniconcert maakt deel uit van Soundcheckers, de wekelijkse muziekshow op KPN Presenteert van dj’s Mattie Valk en Wietze de Jager en presentatrices Tess Milne en Saar Koningsberger.

Nederlandse fans van Robbie maken kans om bij het exclusieve concert te zijn. Via de website van KPN Presenteert of via Q-Music kunnen ze zich opgeven om kaarten te winnen.