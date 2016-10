Bieber blijft de baas in Single Top 10

ANP Bieber blijft de baas in Single Top 10

AMSTERDAM - Justin Bieber staat met Let Me Love You opnieuw fier aan kop in de Single Top 10. Samen met DJ Snake blijft hij The Chainsmokers en Halsey voor met hun single Closer. Nieuwe binnenkomers zijn deze week niet te vinden in de lijst.

Door ANP - 21-10-2016, 15:14 (Update 21-10-2016, 15:14)

Het is überhaupt erg rustig in de Single Top 10. Op twee kleine verschuivingen na is de lijst onveranderd ten opzichte van afgelopen week. Frenna feat. Jonna Fraser & Emms hebben met My Love de derde plek overgenomen van Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ. Zij zakken een plaatsje met Cold Water.

En ook in de staart van de top 10 was het stuivertje wisselen. Calvin Harris schoof een plek op ten koste van Sia en Kendrick Lamar.

Single Top 10 week 43

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

2. (2) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

3. (4) Frenna feat. Jonna Fraser & Emms - My Love

4. (3) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water

5. (5) The Weeknd feat Daft Punk - Starboy

6. (6) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

7. (7) Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho - Gass

8. (8) Jonas Blue feat. JP Cooper - Perfect Strangers

9. (10) Calvin Harris - My Way

10. (9) Sia feat. Kendrick Lamar - The Greatest