Douwe Bob zegt concert af om stemproblemen

ANP Douwe Bob zegt concert af om stemproblemen

AMSTERDAM - Douwe Bob heeft zijn optreden van vrijdagavond in Amersfoort afgezegd vanwege problemen met zijn stem. De Amsterdamse singer-songwriter laat dat zelf weten via Twitter.

Door ANP - 21-10-2016, 14:12 (Update 21-10-2016, 14:12)

"Ik baal verschrikkelijk, maar ik mag vanavond niet zingen van de dokter. Het gaat echt niet. Show in Fluor wordt verzet naar 17 november", laat hij in een tweet weten.

De zanger was nog maar net begonnen met zijn theatertour. Het concert in Fluor in Amersfoort zou het tweede zijn in een reeks van dertien optredens in diverse zalen in het land.