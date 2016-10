Lex Gaarthuis weg bij 100% NL

NAARDEN - Dj Lex Gaarthuis vertrekt bij radiozender 100% NL. Dat maakte hij vrijdagochtend zelf bekend in zijn ochtendshow Goeiemorgen Lex.

Door ANP - 21-10-2016, 10:03 (Update 21-10-2016, 10:03)

"Met pijn in het hart hebben we zelf besloten dat er binnenkort een einde komt aan de ochtendshow Goeiemorgen Lex op deze zender. En dat is geen valse emotie of zo, het is echt een lastige beslissing geweest omdat dit zo’n fijn radiostation is met een waanzinnige club mensen waar we de afgelopen jaren heel fijn hebben mogen en kunnen werken. Wat we nu gaan doen wordt na dit weekend bekend. We kunnen en mogen daar nog niets over zeggen. Maar 4 november is onze laatste show hier", zei de radiomaker.

De 32-jarige Gaarthuis, die in zijn show veel bekende Nederlanders ontvangt, werkte in het verleden voor SLAM!FM en 3FM. Vorig jaar werd hij genomineerd voor de Zilveren Radioster Man.