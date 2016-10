Philippe Geubels wil zorgen doen vergeten

ANTWERPEN - De Vlaamse cabaretier Philippe Geubels voelt er niets voor om de actualiteit te bespreken in zijn theaterprogramma. Liever maakt hij grappen over herkenbare, alledaagse situaties.

21-10-2016

"Ik spreek nooit over wereldproblemen. Geen politiek, geen crisis. Ik weet er te weinig van, voel niet de behoefte er iets over te melden. Bombardementen op Aleppo - verschrikkelijk, maar wat moet ik erover zeggen? Een grap is al helemaal misplaatst. Het mooiste compliment dat ik na afloop krijg is dat mensen anderhalf uur niet aan hun zorgen hebben gedacht", zegt de grappenmaker in het AD.

De 35-jarige Geubels trekt momenteel met zijn programma 'Bedankt voor alles' langs de theaters in Nederland en Vlaanderen. "Het gaat over vriendelijkheid en dankbaarheid. Dankbaar zijn met hetgeen dat je hebt. En dat vriendelijke mensen de wereld leuker maken. Even uw hand opsteken als iemand u op het zebrapad laat oversteken. Dat moet wettelijk, maar het is toch leuk als je wordt bedankt. De show gaat trouwens ook over het gevoel dat je als automobilist krijgt als iemand dat niet doet."

'Bedankt voor Alles' is tot eind april 2017 te zien.