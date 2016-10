‘Oude rot’ Ali ziet zijn kans in The Voice

AMSTERDAM - Nu Marco Borsato voor het eerst sinds 2011 geen coach meer is in The Voice of Holland, ziet Ali B zijn kans schoon. “Ik ben nu de oude rot en dat geeft me zeker een voordeeltje”, zegt hij tegen BuzzE.

Door ANP - 21-10-2016, 6:17 (Update 21-10-2016, 6:17)

“Ik heb de afgelopen jaren geleerd hoe Nederland stemt en wat het publiek wil horen. Dat kan me zeker helpen”, vertelt Ali over zijn voordeeltje. “Ik hou er rekening mee als ik mijn tactiek bepaal, bijvoorbeeld bij de liedjeskeuze.”

Treuren om het vertrek van Marco, die het te druk had om de opnamen van de talentenjacht van RTL 4 te combineren met zijn zangcarrière, doet Ali niet. “Ik ben er zeker blij mee, wegwezen”, grapt de rapper. “Met Marco erbij win je nooit. Dat hij weg is, is het enige voordeel van deze nieuwe coaches.”

Zwakke plekken

Niet alleen Marco besloot niet terug te keren op de rode draaistoelen, ook Anouk is niet van de partij in de zevende reeks van de show. Guus Meeuwis en Waylon maken vrijdagavond hun debuut als coaches. Ali bereidde de heren voor op hun nieuwe rol. “Ik heb de afgelopen seizoenen gekeken wat heel tof was en daarvoor zijn soms wel wat ingrediënten nodig. Zo is het belangrijk dat we allemaal kunnen incasseren. Daar hebben we het van tevoren over gehad, zodat we tijdens de opnames lekker grappen kunnen maken.”

Nu ze de enige dame is, merkt Sanne Hans dat die grappen naar haar toe net even wat milder zijn. “Iedereen plaagt elkaar en ik doe net zo hard mee, maar ik word een beetje gespaard”, lacht ze. “We weten elkaars zwakke plekken wel te vinden. En op de momenten dat het moet, sta ik wel mijn mannetje.”

Rockers

Nu Waylon en Guus zijn aangeschoven, merkt Sanne dat weer een hele nieuwe groep onbekend talent is opgestaan. “Guus trekt de mensen die voor de liedjes, de chansons gaan. Waylon doet het vooral goed bij de vrouwen”, grapt de zangeres. “Hij trekt ook de echte rockers aan. Ik ook wel, maar de talenten die voor mij kiezen zitten toch wat meer in de hoek van de singer-songwriters. Met de nieuwe coaches is er meer variatie, meer keuze gekomen voor de deelnemers.”

De nieuwe coaches zijn volgens Sanne ‘geduchte tegenstanders’. “Guus is heel leuk. Hij is slim, spontaan en gewoon wie hij is. En hij had, net als Waylon, snel door dat hij met woorden moet vechten om de talenten binnen te halen. Ze sluiten zich graag aan bij zijn team, iedereen voelt zich fijn bij hem.”